Півзахисник Металіста Хуан Касарес продовжить кар'єру в Індепендьєнте, повідомляє прес-служба аргентинського клубу.

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30-річний еквадорець виступатиме за "червоних дияволів" на правах оренди найближчі три місяці. У новому клубі він обрав собі футболку з номером 43.

Нагадаємо, Касарес перебрався до табору харків'ян у січні 2022 року і не встиг дебютувати за команду Олександра Кучера у офіційних матчах. Його контракт з Металістом розрахований до 31 грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

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