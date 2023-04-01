Колос у виїзному поєдинку 19-го туру УПЛ не зміг переграти Металіст. Читайте звіт про зустріч Металіст – Колос на "Футбол 24".

Металіст мав шанс повести в рахунку вже на 4 хвилині – Панасенко вискочив по лівому краю штрафного, але пробив набагато вище воріт. Колос відповів ударом Богданова у нижній кут – Єрмолов впорався. Харків'яни ледь не привезли курйозний гол у власні ворота – воротар, вибиваючи м'яч, влучив у свого ж захисника, після чого снаряд полетів на кутовий.

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Богданов ще двічі погрожував воротам Єрмолова в першому таймі, але спершу не влучив зі штрафного, а потім голкіпер впорався з дальнім пострілом. Безбородько перед перервою був близький до гола у ворота Металіста, але не забив після пасу Кравченка на ближню стійку.

По перерві Металіст заробив право на пенальті, але Прядун не зміг переграти Волинця ударом з позначки. Наумець створив непоганий момент, коли прискорився правим флангом, прибрав захисника в штрафному, але ще один оборонець у підкаті не дав забити.

В підсумку командам не вдалось забити бодай гол. Металіст завдяки цій нічиїй набрав 18 очок та піднявся на 14 сходинку, а Колос з 24 пунктами залишився шостим. Цікаво, що харків'яни не можуть виграти в УПЛ вже в 12 матчах.

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