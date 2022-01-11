Воротар Пафоса Артур Рудько може знову спробувати свої сили в чемпіонаті України – голкіпер зацікавив Металіст.

Металіст звернув свою увагу на Рудька, який наразі виступає за кіпрський Пафос, повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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Зазначається, що переговори перебувають в завершальній стадії, а трансфер може відбутись вже цієї зими – власник Пафоса хоче отримати гроші за голкіпера, який вже влітку може покинути клуб на правах вільного агента. Артур яскраво себе проявив у чемпіонаті Кіпру та неодноразово визнавався найкращим гравцем місяця.

До слова, Рудько провів 14 матчів у поточному сезоні за Пафос, в яких пропустив 11 голів. У 6 поєдинках голкіперу вдалось втримати ворота на замку.

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