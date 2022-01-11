Металлист попытается вернуть экс-голкипера Динамо Рудько в Украину – он не раз становился лучшим на Кипре
Вратарь Пафоса Артур Рудько может снова попробовать свои силы в чемпионате Украины – голкипер заинтересовал Металлист.
Металлист обратил свое внимание на Рудько, выступающего за кипрский Пафос, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.
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Отмечается, что переговоры находятся в завершающей стадии, а трансфер может состояться уже этой зимой – владелец Пафоса хочет получить деньги за голкипера, который летом может покинуть клуб на правах свободного агента. Артур ярко проявил себя в чемпионате Кипра и неоднократно признавался лучшим игроком месяца.
К слову, Рудько провел 14 матчей в текущем сезоне за Пафос, в которых пропустил 11 голов. В шести поединках голкиперу удалось удержать ворота на замке.
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