Академія "біло-синіх" підготувала 9 кіперів для провідних європейських чемпіонатів, повідомляє офіційний твіттер CIES.

Десна очолює "патріотичний" рейтинг Європи – в топ-6 чотири українські клуби

Цей показник дозволив Динамо посісти 2-ге місце в рейтингу. Такий же результат у Генка, Стандарда, лондонського Арсенала, мадридського Реала та Зеніта. Лідер індексу – Аякс (10 воротарів). Доповнюють топ-10 словацька Жиліна, БАТЕ та Барселона.

Тріо вихованців Динамо захищають кольори рідного клубу – Бущан, Бойко, Нещерет. Окрім того, за ковалівський Колос виступає Володимир Маханьков, у воротах Чорноморця – Владислав Кучерук, за Верес виступає Артем Кичак. Натомість Артур Рудько грає у складі кіпрського Пафоса.

Гармаш on fire! Підписав вирок форвардам Динамо і рветься у збірну України, але які його перспективи?