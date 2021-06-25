Харківський клуб Олександра Ярославського продовжує працювати над підсиленням у літнє міжсезоння.

Металіст провів презентацію чотирьох новачків, інформує офіційний сайт клубу.

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Склад поповнили голкіпер Олександр Рибка, про підписання якого оголосили ще в травні, оборонець Андрій Цуріков, півзахисник Євген Банада, а також колумбійський форвард Браян Ріаскос.

Цуріков минулий сезон провів у СК Дніпро-1, Банада виступав за Олександрію з 2011-го, Рибка останні два роки провів у Лієпаї, а Ріаскос три сезони грав за португальський Насьонал.

До слова, першим новачком оновленого Металіста став бразилець Маілтон.

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