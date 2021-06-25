Спортивний директор Металіста Андрій Березовчук покинув свою посаду у харківському клубі, повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".

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Колишній захисник продовжить свою кар'єру в якості головного тренера футбольного клубу Вовчанськ, який у новому сезоні дебютує у Другій лізі.

До слова, Березовчук був граючим тренером Вовчанська з 2017 по 2019 роки. Після роботи у Львові та вірменському Алашкерті повернувся у Харків у 2020 році і суміщав роботу у Металі та Вовчанську.

Нагадаємо, Метал, який став абсолютним переможцем Другої ліги, в сезоні 2021/22 виступатиме у Першій лізі під назвою Металіст.

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