"Зрозумійте, некоректно обговорювати повернення Маркевича за головного тренера Олександра Кучера.

Металіст зараз претендував би на топ-5 УПЛ, – Маркевич

Повернення в іншій ролі, ролі функціонера? Я дуже поважаю Мирона Богдановича, я його люблю... Але це питання поки не стоїть. Я не знаю планів Мирона Богдановича. Поки ми це питання не обговорювали. Давайте так сформулюємо", – сказав Ярославський у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Олександр Кучер очолює Металіст з липня 2020-го, наразі харків'яни очолюють Першу лігу. Маркевич тренував Металіст у 2005-2014 роках.

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