"Поймите, некорректно обсуждать возвращение Маркевича при главном тренере Александре Кучере.

Металлист сейчас претендовал бы на топ-5 УПЛ, – Маркевич

Возвращение в другой роли, роли функционера? Я очень уважаю Мирона Богдановича, я его люблю... Но этот вопрос пока не стоит. Я не знаю планов Мирона Богдановича. Пока мы этот вопрос не обсуждали. Давайте так сформулируем", – сказал Ярославский в программе Бомбардир.

Напомним, Александр Кучер возглавляет Металлист с июля 2020-го, пока харьковчане возглавляют Первую лигу. Маркевич тренировал Металлист в 2005-2014 годах.

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