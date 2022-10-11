"У Ворскли дивовижне повернення до "часів олігархів". Там є підйомні, серйозна така вилочка зарплат. Є гравці, для яких 15-20 (ймовірно, тисяч доларів на місяць – прим. Футбол 24) – стабільні, нормальні гроші.

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Це заробляють новачки-легіонери, але не ті, що витягали клуб з болота. Умовні Чеснаков, Різник, Степанюк отримують менше, ніж люди з "банки". Ми розуміємо, війна – легіонер просто так сюди не поїде. Але від цього у роздягальні комфортніше не стає", – заявив Михайло Співаковський у ефірі ТаТоТаке.

Додамо, що Ворскла стала одним з розчарувань старту сезону. Команда Скрипника вилетіла з Ліги конференцій, а в УПЛ набрала всього 7 очок за 6 турів.

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