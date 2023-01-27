Сербський фахівець Періца Огнєновіч призначений виконувачем обов'язків головного тренера Металіста, повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".

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45-річний наставник приєднався до харків'ян лише 4 дні тому, увійшовши до команди Олега Ратія. Останній, до слова, продовжить роботу у тренерському штабі харків'ян. Раніше ЗМІ писали, що тренувальним процесом керував спортивний директор клубу Василь Кобін.

Нагадаємо, за свою ігрову кар'єру Огнєновіч встиг пограти за Црвену Звезду, мадридський Реал, німецький Кайзерслаутерн, а в 2003-2004 роках виступав за київське Динамо. Як тренер Огнєновіч працював із молодіжними збірними Сербії U-17 і U-18, а також із ФК Звєзда 09.

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