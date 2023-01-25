Шестеро гравців Металіста, які вирушили на зимові збори з СК Дніпро-1, дізнались свою долю.

Танковський та Підлепенець – єдині, хто з гравців Металіста залишаться в розташуванні СК Дніпро-1 на другий збір, повідомляє ТаТоТаке.

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Інші четверо – Костик, Порох, Клименчук, Прядун – повернуться до Металіста. Зазначається, що рішення щодо Танковського та Підлепенця буде ухвалене після завершення другого збору. Їхні контракти з Металістом розраховані до червня 2023 року. Теоретично, СК Дніпро-1 може викупити їх обох вже зараз.

Додамо, що вже сьогодні, 25 січня, Металіст проведе перший контрольний матч на зимовому зборі проти ГКС Катовіце.

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