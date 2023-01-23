Команді Металіста представили нового члена тренерського штабу Періцу Огнєновіча, повідомляє офіційний сайт харків'ян.

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За свою ігрову кар'єру серб встиг пограти за мадридський Реал, німецький Кайзерслаутерн, а в 2003-2004 роках опинився в київському Динамо. Як тренер Огнєновіч працював із молодіжною збірною Сербії U-18, а також із ФК Звєзда 09.

Додамо, що сьогодні Металіст розпочав навчально-тренувальні збори, які проходять в Туреччині. Вже за два дні, 25 січня, Металіст проведе перший контрольний матч на зимовому зборі проти ГКС Катовіце.

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