Металіст на своєму сайті оголосив про підписання професійних контрактів із вихованцями власної Академії.

Металіст оголосив про призначення нового наставника

До першої команди приєднались: захисник Даніель Вернаттус, півзахисники Олександр Цвіренко, Данило Кайдалов та Геннадій Синчук і нападник Данило Тепляков. Також була підписана угода з Кирилом Дигтярем 2007 року народження, який виступатиме за команду U-19.

Презентація гравців відбулась у Туреччині, де Металіст проводить навчально-тренувальні збори. До слова,Олександр Цвіренко зараз перебуває в Україні та відновлюється після травми.

Нагадаємо, напередодні виконувачем обов'язків головного тренера Металіста був призначений сербський фахівець Періца Огнєновіч.

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