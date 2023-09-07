Спортивний директор Металіста Василь Кобін близький до відходу з харківського клубу, повідомляє UA-Футбол.

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У таборі "жовто-синіх" відбуваються певні зміни, пов'язані з приходом на посаду віце-президента Папи Гує, а також активнішою роботою в клубі Євгена Краснікова, який повернувся у Металіст після року співпраці з СК Дніпро-1.

Нагадаємо, Кобін після завершення кар'єри футболіста очолював Минай, а також виконував обов'язки головного тренера Металіста. З серпня 2022 року обіймає посаду спортивного директора харків'ян, займаючись питаннями комплектації команди та деякими організаційними моментами. Також працює експертом на матчах УПЛ на YouTube-каналі "УПЛ ТБ".

До слова, після 6-ти турів Металіст у турнірній таблиці групи А Першої ліги йде передостаннім, набравши 4 очки.

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