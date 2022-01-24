Товариський матч

Металіст – Слован Ліберец – 1:0

Гол: Ріаскос, 80

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У другому спарингу першого зимового збору підопічні Олександра Кучера зійшлись зі Слованом. Харків'яни з перших хвилин кинулись на ворота суперника, однак чехи, витримавши стартовий натиск, заспокоїли гру і потроху стали перехоплювати ініціативу. На 13-й хвилині лише самовіддані дії Богдана Пороха дозволили зупинити форварда Слована, який виходив сам на сам з Рибкою. У відповідь Харріс і Рязанцев розігнали стрімку контратаку, останній прибрав захисника і цілив у ближній кут – голкіпер встиг зреагувати. Згодом знову добре проявив себе Рязанцев – немов таран він пройшов трьох оборонців і примудрився пробити, однак неточно.

В середині тайму Мірослав Стох (до слова, претендент на премію Пушкаша) розрядив свою гармату вище воріт. Чергова атака Металіста ледь не завершилась автоголом – Демченко буквально затероризував свого візаві. У відповідь чехи правим флангом прорвались до воріт Рибки, Порох не зміг заблокувати простріл суперника, але допомогла вальяжність форварда Слована, який не встиг на замикання.

По перерві Слован отримав право на перспективний штрафний, однак після пострілу м'яч влучив у стінку і був перехоплений харків'янами. Згодом Мізюк у власному штрафному махнув ногою повз сферу і ледь не привіз гол Металісту. В середині другої сорокап'ятихвилинки Ріаскос отримав м'яч на лівому фланзі, протягнув його до штрафного і пробив з гострого кута – кіпер Слована зумів вибити в поле. Міг забивати і Танчик після пасу все того ж Браяна, але потужний удар заблокував захисник. Харків'яни виглядали дуже симпатично, а націленість на ворота у кожному з епізодів зрештою дала свої плоди – за десять хвилин до завершення матчу Ріаскос з правого флангу вирішив пробити у дальній кут і вивів Металіст вперед. Цей момент став останнім небезпечним у матчі. Як наслідок, друга перемога харків'ян у другому контрольному поєдинку.

Наступним суперником Металіста у середу, 26 січня, стане польський Радом'як. Початок зустрічі о 10:00.

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