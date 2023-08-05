Форвард Металіста Браян Ріаскос продовжить кар'єру в Газіантепі, повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

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28-річний колумбієць виступатиме за представника Суперліги на правах оренди. Угода між клубами розрахована до кінця сезону 2023/24 і включатиме опцію викупу.

Нагадаємо, Ріаскос перейшов у Металіст у липні 2021 року з португальського Насьйоналя за 600 тисяч євро. Загалом провів за харківський клуб 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів та віддав 3 асисти.

Після початку повномасштабного вторгнення виступав в оренді у швейцарському Грассхоппері, саудівському Аль-Халіджі та португальському Марітіму. Його контракт з Металістом чинний до 30 червня 2024 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.

До слова, Газіантеп за підсумками минулого сезону посів у турнірній таблиці Суперліги передостанню сходинку, але уникнув вильоту в нижчий дивізіон – команда через руйнівні землетруси знялась зі змагань після першого кола (разом з Хатайспором). У першому турі нової першості Газіантеп на виїзді зіграє з Фенербахче (матч відбудеться у неділю, 13 серпня).

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