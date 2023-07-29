Український півзахисник Юрій Голубка продовжить кар'єру у Металісті, повідомляє офіційний сайт харків'ян. 27-річний хавбек підписав із "жовто-синіми" контракт на один сезон – до 30 червня 2024 року. У новій команді Юрій виступатиме під номером 4.

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Нагадаємо, Голубка – вихованець львівського футболу. Виступи на професіональному рівні розпочав у Металісті у 2012 році. У 2015-му перебрався у Шахтар, але за основну "гірників" так і не дебютував. Встиг пограти за Верес, Калуш, Миколаїв, польський Ожел, грузинський Зугдіді, азербайджанський Шувелян, естонську Нарву-Транс та латвійську Єлгаву.

Другим новачком харків'ян став екс-партнер Михайла Мудрика по Академії Металіста Денис Підручний. 22-річний півзахисник виступатиме у команді під номером 5. Дорослу кар'єру він розпочав у Литві у каунаському Струмбасі. В Україні пограв за Олександрію, Краматорськ та Гірник-Спорт.

Не обійшлось і без легіонерів. Клуб підсилився бразильським вихованцем Сантоса Віктором Яном (обрав собі номер 88), який грає на позицїі атакувального хавбека і його співвітчизником – зхисником Габріелем Гомесом (№ 99).

До слова, Металіст за підсумками минулого сезону вилетів з УПЛ і нову кампанію розпочне у Першій лізі.

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