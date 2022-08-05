Відтепер генеральним директором Металіста буде Валерій Грига, повідомляє офіційний сайт харків'ян. Відповідне розпорядження підписав віце-президент клубу Євген Красніков.

Металіст повернувся в Україну вперше за час повномасштабної війни

Грига працює у Металісті з 2005 року. Раніше очолював медіадепартамент клубу, а потім працював у селекційному відділі. Зазначається, що Олександр Ворошилов, який обіймав цю посаду, став виконавчим директором клубу.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2021/22 Металіст отримав місце в УПЛ, але втратив головного тренера Олександра Кучера та низку футболістів, які перейшли в СК Дніпро-1 й інші клуби.

"До гри з Динамо суддя казав: "Не дай Боже когось травмуєте": бомбардир Прикарпаття – про росіян і справжніх західняків