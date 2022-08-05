Теперь генеральным директором Металлиста будет Валерий Грыга, сообщает официальный сайт харьковчан. Соответствующее распоряжение подписал вице-президент клуба Евгений Красников.

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Грыга работает в Металлисте с 2005 года. Раньше возглавлял медиадепартамент клуба, а затем работал в селекционном отделе. Отмечается, что занимавший эту должность Александр Ворошилов стал исполнительным директором клуба.

Напомним, по итогам сезона 2021/22 Металлист получил место в УПЛ, но потерял главного тренера Александра Кучера и ряд футболистов, перешедших в СК Днепр-1 и другие клубы.

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