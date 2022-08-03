Харківська команда перебувала за межами України 169 днів, але нарешті повернулася.

Сьогодні, 3 серпня, харків'яни прибули у Закарпатську область через пункт пропуску Ужгород – Вишнє Німецьке. Після 169 днів безперервного перебування на зборах у Туреччині делегація Металіста повернулася в Україну, інформує офіційний сайт "жовто-синіх".

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Команда поселилася в Ужгороді, де і планує базуватися впродовж сезону 2022/23. Металіст вже провів перше тренування, а найближчим часом оголосить про підписання новачків, контрольні матчі та інші новини клубу.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2021/22 Металіст отримав місце в УПЛ, але втратив головного тренера Олександра Кучера та низку футболістів, які перейшли в СК Дніпро-1 й інші клуби.

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