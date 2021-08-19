26-летний центральный полузащитник Шахтера перебрался в Металлист, сообщает официальный сайт харьковчан. За "желто-синих" Танковский будет выступать под 29-м номером.

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Никакие детали трансфера не сообщаются, но известно, что Вячеслав хотел покинуть Шахтер на полноценной основе. До этого он играл за другие клубы – Мариуполь, Арсенал-Киев и Зарю – только на правах аренды. Последние два сезона хавбек выступал за "азовцев".

Дебютировать за Металлист Вячеслав Танковский будет иметь возможность уже 22 августа, когда харьковчане в 5-м туре Первой лиги будут противостоять Оболони.

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