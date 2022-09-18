Про перехід 30-річного опорного хавбека Металіст оголосив на офіційному сайті, не вказавши подробиць угоди.

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У харківській команді Ігор Чайковський обрав 4-й номер, а "жовто-сині" ще раніше заявили його на УПЛ. Transfermarkt вказує, що контракт розрахований на один рік, а півзахисник перебрався в Металіст на правах вільного агента. Сезон 2022/23 Ігор розпочав у чернівецькій Буковині, за яку зіграв 3 матчі в Першій лізі.

Чайковський народився в Чернівцях, а професіональну кар'єру розпочав у Шахтарі, за який, щоправда, так і не зіграв. Найкращі роки кар'єри провів у луганській Зорі – "бронза" УПЛ, 141 матч і участь у Лізі Європи.

У 4-х турах УПЛ Металіст набрав 7 очок. Новачок може дебютувати за харків'ян 1 жовтня у матчі проти Шахтаря.

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