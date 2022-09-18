О переходе 30-летнего опорного хавбека Металлист объявил на официальном сайте, не указав подробностей сделки.

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В харьковской команде Игорь Чайковский выбрал 4-й номер, а "желто-синие" еще раньше заявили его на УПЛ. Transfermarkt указывает, что контракт рассчитан на год, а полузащитник перебрался в Металлист на правах свободного агента. Сезон 2022/23 Игорь начал в черновицкой Буковине, за которую сыграл 3 матча в Первой лиге.

Чайковский родился в Черновцах, а профессиональную карьеру начал в Шахтере, за который так и не сыграл. Лучшие годы карьеры провел в луганской Заре – "бронза" УПЛ, 141 матч и участие в Лиге Европы.

В 4-х турах УПЛ Металлист набрал 7 очков. Новичок может дебютировать за харьковчан 1 октября в матче против Шахтера.

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