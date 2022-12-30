Металіст вийшов на латиноамериканський ринок у пошуках підсилення під УПЛ. Кілька аргентинців можуть приєднатись до команди перед стартом сезону 2022/23, повідомляє журналіст Футбол 24 Володимир Лесько у Twitter.

Металіст оформив перший зимовий трансфер

Зараз "жовто-сині" близькі до трансферу Херонімо Поблете. Поки триває робота над безкоштовним переходом опорного хавбека із Велес Сарсфілд. Маурісіо Пеллегріно, головний тренер "фортеці", вмовляв Поблете залишитися, але 28-річного футболіста вдалось переконати харків'янам. Угода гравця з аргентинським клубом завершиться вже завтра.

До слова, Херонімо встиг пограти за аргентинські Колон та Сан-Лоренцо, чилійську Ла-Серену й французький Метц. Цього сезону він провів за Велес Сарсфілд 30 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 2 результативні передачі.