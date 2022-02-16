Парагвайський півзахисник Жорже Луїс Рохас Меса може поповнити колонію легіонерів у Металісті, повідомляє офіційний сайт українського клубу.

Металіст попрощався з відомим тренером-аналітиком

29-річний гравець наразі перебуває на перегляді у команді Олександра Кучера – напередодні (15 лютого) він провів перше тренування з харків'янами на зборах у турецькому Белеку.

До слова, Рохас виступав за парагвайські Серро Портеньо та Олімпію, португальські Белененсеш та Бенфіку, аргентинську Хімнасію, мексиканські Керетаро та Тіхуану. Останнім клубом Хорхе був парагвайський Соль де Амеріка. У віці 19 років він дебютував за національну збірну своєї країни, за яку загалом провів 16 матчів і забив 1 гол.

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