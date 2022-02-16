Парагвайский полузащитник Жорже Луис Рохас Меса может пополнить колонию легионеров в Металлисте, сообщает официальный сайт украинского клуба.

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29-летний игрок находится на просмотре в команде Александра Кучера – накануне (15 февраля) он провел первую тренировку с харьковчанами на сборах в турецком Белеке.

К слову, Рохас выступал за парагвайские Серро Портеньо и Олимпию, португальские Белененсеш и Бенфику, аргентинскую Химнасию, мексиканские Керетаро и Тихуану. Последним клубом Хорхе был парагвайский Соль де Америка. В возрасте 19 лет он дебютировал за национальную сборную своей страны, за которую провел 16 матчей и забил 1 гол.

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