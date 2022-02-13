"Це життя, і в ньому іноді доводиться приймати складні рішення… Прощавай, Металісте. 47 офіційних матчів, 42 перемоги, 4 нічиї, 1 поразка. Чемпіонство! (Вже майже два). Якщо в такому результаті є частина і мого внеску – я цим дуже пишаюся.

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Дякую, Командо, за цей час! Ви назавжди у моєму серці. І дякую керівництву клубу за крок назустріч. Жовто-синій найсильніший", – написав Колесник у своєму Instagram.

Додамо, що Андрій має власний YouTube-канал та працював у Металісті з 2020 року тренером-аналітиком.

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