СК Дніпро-1 вирвав перемогу над Металістом у матчі 9-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд поєдинку Металіст – СК Дніпро-1 на "Футбол 24".

Дніпряни могли виходити вперед у рахунку наприкінці першого тайму, але Гуцуляку забракло влучності після класної комбінації. СК Дніпро-1 створював моменти і в другому таймі, але забив аж на 85 хвилині – Піхальонок побачив забігання Когута та віддав класну передачу, а Ігор в дотик замкнув.

СК Дніпро-1 на останніх хвилинах дотис Металіст і відірвався від Шахтаря в УПЛ – безпрограшна серія дніпрян триває

Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 22 очки та обігнав Шахтар, в якого є в запасі поєдинок з Минаєм. Металіст з 13 пунктами залишився шостим.