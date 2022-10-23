Металіст – СК Дніпро-1 – 0:1 – відео гола та огляд матчу
23:00 - Читать на русском
СК Дніпро-1 вирвав перемогу над Металістом у матчі 9-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд поєдинку Металіст – СК Дніпро-1 на "Футбол 24".
завершено
Ігор Когут 85’
85’ Ігор Когут
Дніпряни могли виходити вперед у рахунку наприкінці першого тайму, але Гуцуляку забракло влучності після класної комбінації. СК Дніпро-1 створював моменти і в другому таймі, але забив аж на 85 хвилині – Піхальонок побачив забігання Когута та віддав класну передачу, а Ігор в дотик замкнув.
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Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 22 очки та обігнав Шахтар, в якого є в запасі поєдинок з Минаєм. Металіст з 13 пунктами залишився шостим.
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