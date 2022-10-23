СК Днепр-1 вырвал победу над Металлистом в матче 9-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Металлист – СК Днепр-1 на "Футбол 24".

Днепряне могли выходить вперед в счете в конце первого тайма, но Гуцуляку не хватило точности после классной комбинации. СК Днепр-1 создавал моменты и во втором тайме, но забил аж на 85 минуте – Пихалёнок увидел забегание Когута и отдал классную передачу, а Игорь в касание замкнул.

СК Днепр-1 на последних минутах дожал Металлист и оторвался от Шахтера – беспроигрышная серия днепрян продолжается

Таким образом, СК Днепр-1 набрал 22 очка и обогнал Шахтер, у которого есть в запасе поединок с Минаем. Металлист с 13 пунктами остался шестым.