Харківський клуб намагається йти в ногу з часом.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті повідомив про надходження в продаж крафтового пива від клубу – "Металіст 1925. Premier League Edition".

Кривенцов виділив головну проблему Металіста 1925 перед дебютом в УПЛ

Випуск хмільного напою приурочено до виходу харків'ян в елітний дивізіон чемпіонату України. Пиво виготовлено у стилі "American Wheat". Воно буде доступне у продажу близько місяця. Ціна за кілограм – 73 гривні.

Нагадаємо, дебютний поєдинок в УПЛ підопічні Валерія Кривенцова проведуть 25 липня в Харкові проти львівського Руха. Початок зустрічі о 19:00.

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