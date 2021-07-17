"Я задоволений літньою підготовкою – ми провели п'ять спарингів. Помітно, що під кінець зборів, а сьогодні у нас 21-й день, коли ми без вихідних, враховуючи спеку та дворазові тренування, втома відчувається. Зараз завдання відпочити, дамо команді два вихідних і потім будемо готуватися до першого матчу.

Металіст 1925 не будуть перейменовувати – Стороженко спростував чутки про зміну назви

У команди є свій почерк, єдине, треба грати агресивніше, грати вперед. Ми мало б'ємо по воротах та повільно змінюємо напрямок атак. Будемо розмовляти з гравцями, оскільки так спокійно у Прем'єр-лізі забивати нам ніхто не дасть. Потрібна швидкість та прискорення біля штрафного майданчика.

Я вже переглянув дві гри нашого першого суперника в УПЛ (Рух, – Футбол 24). Зараз зберемо всю інформацію і будемо готуватися ретельніше", – цитує Кривенцова офіційний сайт Металіста 1925.

Нагадаємо, дебютний поєдинок в УПЛ підопічні Валерія Кривенцова проведуть 25 липня в Харкові проти львівського Руха. Початок зустрічі о 19:00.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21