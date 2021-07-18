Харьковский клуб старается идти в ногу со временем.

Металлист 1925 на своем официальном сайте сообщил о поступлении в продажу крафтового пива от клуба – "Металлист 1925. Premier League Edition".

Кривенцов выделил главную проблему Металлиста 1925 перед дебютом в УПЛ

Выпуск хмельного напитка приурочен к выходу харьковчан в элитный дивизион чемпионата Украины. Пиво изготовлено в стиле "American Wheat". Оно будет доступно в продаже около месяца. Цена за килограмм – 73 гривны.

Напомним, дебютный поединок в УПЛ подопечные Валерия Кривенцова проведут 25 июля в Харькове против львовского Руха. Начало встречи в 19:00.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21