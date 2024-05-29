Зірковий нападник вимагає у вже колишнього клубу повернути йому понад 80 млн євро, повідомляє L'Equipe.

Реал вибрав дату презентації Мбаппе – ПСЖ і Дешам можуть зірвати плани Мадрида

ПСЖ не віддав Мбаппе зарплатню за квітень, але значно цікавіша історія з бонусом за лояльність. Форвард ще минулого літа попередив клуб, що не буде продовжувати контракт після 2024-го. Президент парижан Нассер Аль-Хелаїфі наказав відсторонити зірку від першої команди і погрожував "маринувати" всю кампанію 2023/24.

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Мбаппе пообіцяв пробачити 80 млн євро бонусу, щоб йому дозволили грати у футбол. Втім, у лютому конфлікт вибухнув з новою силою. Кіліан почав регулярно сидіти в запасі, щойно у пресі з'явився інсайд про його рішення піти в Реал. Форвард переконаний, що ПСЖ не дотримав свого слова і все ж повинен виплатити бонус. Чемпіони Франції переводять стрілки на Реал – нехай він нагороджує свого нового гравця. Мадридці, звичайно, брати на себе чужі борги не збираються.

Справою вже займаються адвокати обох сторін. Формально контракт Мбаппе розрахований до 30 червня, тому сума може ще трішки вирости. Кінець семирічної співпраці вийшов зовсім не полюбовним.

Мбаппе, я пишу тобі листа...