Шахтар міг виходити вперед вже на початку матчу, але Мудрик пробив повз дальню стійку. Згодом з ударом Судакова не без проблем впорався Мозіль, лише з другого разу зафіксувавши м'яч.

Шахтар втратив очки вже на старті сезону, не зумівши обіграти Металіст 1925

Трубін у відповідь продемонстрував свій клас після удару впритул головою від Русина. Мудрик знову мав шанс, але кіпер харків'ян дещо невпевнено, але врятував ворота, у тому числі і після добивання Петряка. В середині тайму Мозіль не дозволив відзначитись і Сікану. Мудрик був найактивнішим гравцем господарів в атаці, пробиваючи за першої-ліпшої нагоди. Перед свистком на перерву саме після його передачі ледь не забив Кривцов.

Після відпочинку Шахтар продовжив нагнітати, а суперник огризатись. Бондаренко двічі пробивав з вигідних позицій, але щоразу влучав у суперника. Всюдисущий Мудрик міг оформити шедевр, але влучив у поперечку. "Гірники" були ближчими до перемоги, особливо після вбивчого моменту Очеретька, але фортуна вирішила, що харків'яни заслужили на нічию.

Йовічевіч використає фішку Фонсеки, або Чому Шахтар підписав Петряка