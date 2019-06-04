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Металіст 1925 звільнив Горяїнова з посади головного тренера клубу

19:17 245 Читать на русском
Металіст 1925 звільнив Горяїнова з посади головного тренера клубу
Олександр Горяїнов / Фото Металіст 1925

Харківський Металіст 1925 залишився без наставника.

Керівництво Металіста 1925 прийняло рішення припинити співпрацю з Олександром Горяїновим, повідомляє офіційний сайт клубу.

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43-річний фахівець очолив харківський клуб у вересні 2018-го. Про ім'я нового наставника Металіста 1925 – не повідомляється.

Клуб подякував Горяїнову за роботу, та побажав тренеру вдалої подальшої кар'єри.

За підсумками минулого сезону Першої ліги Металіст 1925 посів 4-ту сходинку турнірної таблиці, та не зміг пробитись в елітний дивізіон чемпіонату України.

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Перша ліга Металіст 1925 Металіст 1925 Олександр Горяїнов Олександр Горяїнов
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