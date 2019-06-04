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Ворскла призначила Косовського повноцінним тренером клубу

16:54 27 Читать на русском
Ворскла призначила Косовського повноцінним тренером клубу
Віталій Косовський (праворуч) / Фото ФК Ворскла

Полтавська Ворскла визначилась з тренерською позицією на наступний сезон.

Віталій Косовський став повноцінним наставнико Ворскли, повідомляє офіційний сайт клубу.

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45-річний фахівець підписав контракт з полтавським клубом на один рік з опцією продовження ще на 2 сезони.

Нагадаємо, Косовський виконував обов'язки головного тренера Ворскли після відходу з команди Василя Сачка, який працював наставником полтавців протягом 6-ти років.

За підсумками минулого сезону УПЛ Ворскла фінішувала на 7-й сходинці турнірної таблиці.

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Теги
Ворскла Ворскла Василь Сачко Василь Сачко Віталій Косовський Віталій Косовський
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