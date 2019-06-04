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Металлист 1925 уволил Горяинова с поста главного тренера клуба

19:17 60 Читати українською
Металлист 1925 уволил Горяинова с поста главного тренера клуба
Александр Горяинов / Фото Металлист 1925

Харьковский Металлист 1925 остался без наставника.

Руководство Металлиста 1925 приняло решение прекратить сотрудничество с Александром Горяиновым, сообщает официальный сайт клуба.

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43-летний специалист возглавил харьковский клуб в сентябре 2018-го. Об имени нового наставника Металлиста 1925 – не сообщается.

Клуб поблагодарил Горяинова за работу, и пожелал тренеру удачной дальнейшей карьеры.

По итогам прошлого сезона Первой лиги Металлист 1925 занял 4-ю строчку турнирной таблицы, и не смог пробиться в элитный дивизион чемпионата Украины.

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Первая лига Металлист 1925 Металлист 1925 Александр Горяинов Александр Горяинов
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