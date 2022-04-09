Металіст 1925 відпустив зіркового легіонера в Європу
Українські клуби потроху розпихають своїх гравців.
Грузинський захисник Металіста 1925 Соломон Кверквелія перейшов у грузинську Гагру у статусі вільного агента, повідомляє офіціний сайт харків'ян.
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Український клуб пішов назустріч 30-річному легіонеру та через війну в Україні достроково призупинив дію контракту з футболістом.
Нагадаємо, Кверквелія приєднався до Металіста 1925 у жовтні 2021 року і встиг зіграти за команду Валеря Кривенцова 7 матчів у всіх турнірах (результативними діями не відзначався). Transfermarkt оцінює гравця у 1,5 млн євро.
До слова, Гагра після 5-ти турів посідає у турнірній таблиці чемпіонату Грузії шосту сходинку, набравши 7 очок.
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