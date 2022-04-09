Грузинский защитник Металлиста 1925 Соломон Кверквелия перешел в грузинскую Гагру в статусе свободного агента, сообщает официальный сайт харьковчан.

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Украинский клуб пошел навстречу 30-летнему легионеру и из-за войны в Украине досрочно приостановил действие контракта с футболистом.

Напомним, Кверквелия присоединился к Металлисту 1925 в октябре 2021 года и успел сыграть за команду Валерия Кривенцова 7 матчей во всех турнирах (результативными действиями не отмечался). Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

К слову, Гагра после 5-ти туров занимает в турнирной таблице чемпионата Грузии шестую строчку, набрав 7 очков.

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