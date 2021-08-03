Харківський колектив не припиняє роботу на трансферному ринку після виходу в УПЛ. Всі шанси стати новачком має Марлісон.

Бразильський форвард Фігейренсе незабаром підсилить Металіст 1925, стверджує Footboom. Він повинен замінити травмованого лідера Віталія Пономаря, який вибув на тривалий термін.

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Про трансфер Марлісона повинні оголосити офіційно на днях. 23-річний нападник розпочинав свою кар'єру в бразильському Жоінвілі, а опісля грав за Понте Прету, Парану та Боа. До Фігейренсе бразилець приєднався лише місяць тому.

Цікаво, що Марлісон ще не провів жодного матчу в еліті на батьківщині – він виступав лише в Серії В і С.

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