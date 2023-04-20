КДК УАФ ухвалив рішення щодо інциденту між наставником Кривбаса Юрієм Вернидубом та суддею Денисом Шурманом в грі 21 туру УПЛ проти Миная.

Клуб з Кривого Рога відбувся лише грошовим штрафом за неналежну поведінку офіційних осіб клубу під час матчу проти Миная, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Тоді наставник команди Юрій Вернидуб жорстко наїхав на арбітра зустрічі та не міг заспокоїтись і на післяматчевій прес-конференції. Кривбас сплатить 75 тисяч гривень за повторну неналежну поведінку тренера – подібне траплялось в матчі 1-го туру.

До слова, поєдинок завершився мінімальною перемогою Миная (1:0) завдяки голу Вишневського в дебюті зустрічі.

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