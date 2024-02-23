"Особисті кондиції? Ну фізично я готовий дуже добре. Правда, не грав я давно в офіційних матчах. Але нічого, думаю, що через матчі я ще наберу свої кондиції. Як вдалось зігратись з новими партнерами? Усі партнери високої кваліфікації. Зігратися ще до кінця не вдалося, бо на зборах у кожному матчі змінювався склад. Проте, я вважаю, що надалі ми це налагодимо.

"Якщо заб'ю Динамо, то святкувати не буду": Гармаш розповів, чому вирішив перейти в Металіст 1925

Стосовно гри з Динамо, я чекаю на цей матч, налаштований тільки на перемогу. Зміни в Динамо після мого відходу? Я дивився їхні товариські матчі, можу сказати, що хлопці добре працюють, Шовковський щось змінив, але це йому відповідати за те, що зроблено. Я думаю, що Динамо може посісти перше місце", – поділився Гармаш у коментарі офіційному сайту Металіста 1925.

Додамо, що поєдинок Металіст 1925 – Динамо відбудеться в неділю, 25 лютого, початок о 15:30. Це буде перший матч для Гармаша проти київського клубу.

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