Український півзахисник Валерій Рогозинський продовжить кар'єру у Минаї, повідомляє прес-служба "лисів".

Минай підписав досвідченого захисника, який виступав у Росії

Контракт 26-річного хавбека з командою Володимира Шарана розрахований на 2 роки. У закарпатському клубі Валерій виступатиме під номером 78.

Нагадаємо, Рогозинський розпочав професіональну кар'єру у Миколаєві у 2014 році. Встиг пограти також за Полтаву та Альянс. Загалом провів 178 матчів у Першій лізі (13 голів + 19 асистів) та 14 – у Кубку України. Останнім його клубом став німецький Манчінг. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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