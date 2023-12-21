Скрипник був не єдиним кандидатом на посаду наставника Металіста 1925 – клуб розглядав можливість запросити Вісенте Гомеса або Унаї Мельгосу, повідомляє Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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Втім, запросити іспанців, які працюють у структурі збірних України не вдалось. Вісенте Гомес наразі є помічником Сергія Реброва у національній збірній, а Мельгоса очолює Україну U-21. Обидва були не готовими покинути посади, а поєднання ж стало нереальним.

Запрошення Віктора Скрипника на посаду головного тренера є першим кроком реалізації амбіцій нового інвестора Металіста 1925. Зазначається, що тепер річний бюджет клубу становить 4 мільйони у.о., а чверть з нього виділена на тренерський штаб. Вже з літа Металіст 1925 планує суттєво підсилюватися з прицілом на єврокубки.

До слова, Металіст 1925 завершив осінню частину сезону на 12 місці УПЛ, набравши 15 очок за 17 зіграних матчів.

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