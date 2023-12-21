Скрипник был не единственным кандидатом на должность наставника Металлиста 1925 – клуб рассматривал возможность пригласить Висенте Гомеса или Унаи Мельгосу, сообщает Бурбас в своем Telegram-канале.

Скрипник официально покинул Ворсклу и возглавил Металлист 1925

Впрочем, пригласить испанцев, которые работают в структуре сборных Украины не удалось. Висенте Гомес сейчас является помощником Сергея Реброва в национальной сборной, а Мельгоса возглавляет Украину U-21. Оба были не готовы покинуть должности, а сочетание же стало нереальным.

Приглашение Виктора Скрипника на должность главного тренера является первым шагом реализации амбиций нового инвестора Металлиста 1925. Отмечается, что теперь годовой бюджет клуба составляет 4 миллиона у.е., а четверть из него выделена на тренерский штаб. Уже с лета Металлист 1925 планирует существенно усиливаться с прицелом на еврокубки.

К слову, Металлист 1925 завершил осеннюю часть сезона на 12 месте УПЛ, набрав 15 очков за 17 сыгранных матчей.

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