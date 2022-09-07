Кахім Перріс після переходу в Динамо визначився з ігровим номером. Київський клуб презентував новачка з допомогою відео.

Динамо на своєму YouTube-каналі нетривіально представило ямайського новачка Кахіма Перріса.

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22-річний півзахисник вже потроху почав вивчати українську мову, адже у ролику-презентації написав на дошці вже культові слова: "Добрий вечір, ми з України", а згодом повторив цю фразу вголос.

Окрім того, Кахім обрав собі номер – за "біло-синіх" він виступатиме у футболці з цифрою 9.

Нагадаємо, Перріс перейшов у Динамо зі словенського Копера і підписав з киянами контракт терміном на 4 роки з опцією продовження ще на один сезон.

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