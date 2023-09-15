Ось і повернувся чемпіонат України. Черговий його тур відкриє матч на стадіоні "Лівий берег", який обрали в якості домашнього Металіст 1925 і Зоря. Їхня очна зустріч особливо цікава в контексті персони Валерія Кривенцова – екс-коуч харків'ян два тижні тому очолив луганців, однак клуб офіційно повідомити про це не може.

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Кривенцов на попередньому місці роботи вразив сучасним позиційним футболом. Великою мірою, саме він розкрив Криськіва, та і загалом його Металіст 1925 подобався. Це було щось зовсім не схоже на УПЛ – втім, на другий рік почалася масштабна кадрова перебудова, яка потягнула результати на дно. Тепер Валерій Сергійович спробує поставити сучасну гру для Зорі.

Коуч всього за кілька днів роботи зміг перевтілити луганців, що вилилось у перемогу над Славією. Команда перейшла на схему 4-5-1 з Вантухом у ролі лівого вінгера. Роман активно заходив у центр і навіть вривався під проникні передачі на 11 метрів, але більше вразила здатність Зорі якісно оборонятись – при Ненаді Лалатовічі здавалося, що захисників тут зовсім немає.

А далі почалася міжнародна пауза, за час якої втратили Русина, підписали двох легіонерів (вінгера Венделла і центрхава Азіангбу) та переграли Колос у спарингу (3:1). Подивимось, як піде далі. Зоря починає нову історію.

У Металісті 1925 же все по-старому – навіть Андрія Борячук повернувся в атаку. А разом з ним і центрбек Фарина перейшов на правах оренди. Підписання форварда особливо важливе, адже харків'яни забили всього 4 голи та йдуть четвертими з кінця за xG.

В обороні "жовто-сині" демонструють міцність – команда пропустила всього 4 м'ячі, з яких половину провів Шахтар у 1-му турі. За очікуваними пропущеними Металіст 1925 тримається в середині таблиці. Втім, загалом колектив виглядає блідо – підопічні Едмара і Голодюка витискають результат (3-матчева серія без поразок при двох мінімальних перемогах), але дивитись на їхній футбол непросто.

Яким є Металіст 1925 після міжнародної паузи? Невідомо. Спаринг проти Олександрії зірвався, адже у харків'ян багато травмованих. Їхні прізвища традиційно не називаються, тому що це зламає складну систему гегенпресингу й дасть супернику гігантську перевагу. Саме так мислять приблизно 90% наших клубів і коучів. Відомо тільки, що не зіграє дискваліфікований Мартинюк.

Кадрова ситуація

Травмовані: Данченко, Бутко (Зоря)

Дискваліфіковані: Мартинюк (Металіст 1925)

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Зоря

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Безуглий, Фарина, Капінус – Габелок, А. Ткачук, Вачіберадзе – Русин, Сидоров, Юсов

Зоря: Турбаєвський – Кирюханцев, Жордан, Батагов, Снурніцин – Алефіренко, Яцик, Мишньов, Антюх, Вантух – Герреро

Прогноз "Футбол 24"

Робити прогнози на матчі УПЛ – справа невдячна. Особливо, коли про нинішній стан команди ми взагалі нічого не знаємо. Можемо опиратись тільки на кадровий потенціал і тактичний малюнок. В цьому плані Зоря цікавіша.

Взагалі не віриться, що тандем Едмара й Голодюка запропонує щось, крім вибігання в контратаки, а от від Валерія Кривенцова варто чекати чогось нестандартного. З іншого боку, луганці тільки починають роботу з новим коучем, а у Металіста 1925 доволі непогана оборона.

Обійдемось без прогнозу щодо переможця, але поставимо на невелику кількість голів. Тотал менше 2,5 – цілком ймовірний підсумок зустрічі.