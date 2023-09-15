Металлист 1925 в рамках 7-го тура УПЛ сыграет с Зарей. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Вот и вернулся чемпионат Украины. Очередной его тур откроет матч на стадионе "Левый берег", который выбрали в качестве домашнего Металлист 1925 и Заря. Их очная встреча особенно интересна в контексте персоны Валерия Кривенцова – экс-коуч харьковчан две недели назад возглавил луганчан, однако официально клуб сообщить об этом не может.

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Кривенцов на предыдущем месте работы поразил современным позиционным футболом. Во многом, именно он раскрыл Крыськива, да и вообще его Металлист 1925 нравился. Это было что-то совсем не похожее на УПЛ – впрочем, на второй год началась масштабная кадровая перестройка, которая потянула результаты на дно. Теперь Валерий Сергеевич попробует поставить современную игру для Зари.

Коуч всего за несколько дней работы смог перевоплотить луганчан, что вылилось в победу над Славией. Команда перешла на схему 4-5-1 с Вантухом в роли левого вингера. Роман активно заходил в центр и даже врывался под проникающие передачи на 11 метров, но больше поразила способность Зари качественно обороняться – при Ненаде Лалатовиче казалось, что защитников здесь совсем нет.

А дальше началась международная пауза, за время которой потеряли Русина, подписали двух легионеров (вингера Венделла и центрхава Азиангбу) и переиграли Колос в спарринге (3:1). Посмотрим, как пойдет дальше. Заря начинает новую историю.

В Металлисте 1925 же все по-старому – даже Андрея Борячук вернулся в атаку. А вместе с ним и центрбек Фарина перешел на правах аренды. Подписание форварда особенно важно, ведь харьковчане забили всего 4 гола и идут четвертыми с конца по xG.

В обороне "желто-синие" демонстрируют прочность – команда пропустила всего 4 мяча, из которых половину провел Шахтер в 1-м туре. По ожидаемым пропущенным Металлист 1925 держится в середине таблицы. Впрочем, в целом коллектив выглядит бледно – подопечные Эдмара и Голодюка выжимают результат (3-матчевая серия без поражений при двух минимальных победах), но смотреть на их футбол непросто.

Каков Металлист 1925 после международной паузы? Неизвестно. Спарринг против Александрии сорвался, ведь у харьковчан много травмированных. Их фамилии традиционно не называются, потому что это сломает сложную систему гегенпрессинга и даст сопернику гигантское преимущество. Именно так мыслят примерно 90% наших клубов и коучей. Известно только, что не сыграет дисквалифицированный Мартынюк.

Кадровая ситуация

Травмированные: Данченко, Бутко (Заря)

Дисквалифицированные: Мартынюк (Металлист 1925)

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Заря

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Фарина, Капинус – Габелок, А. Ткачук, Вачиберадзе – Русин, Сидоров, Юсов

Заря: Турбаевский – Кирюханцев, Жордан, Батагов, Снурницын – Алефиренко, Яцык, Мишнев, Антюх, Вантух – Герреро

Прогноз "Футбол 24"

Делать прогнозы на матчи УПЛ – дело неблагодарное. Особенно, когда о нынешнем состоянии команды мы вообще ничего не знаем. Можем опираться только на кадровый потенциал и тактический рисунок. В этом плане Заря интереснее.

Вообще не верится, что тандем Эдмара и Голодюка предложит что-то, кроме выбегания в контратаки, а вот от Валерия Кривенцова стоит ждать чего-то нестандартного. С другой стороны, луганчане только начинают работу с новым коучем, а у Металлиста 1925 довольно неплохая оборона.

Обойдемся без прогноза относительно победителя, но поставим на небольшое количество голов. Тотал меньше 2,5 – вполне вероятный итог встречи.