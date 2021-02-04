Форвард Атлетіко Анхель Корреа зізнався, що в його клубі також хотіли би бачити зірку Барселони Ліонеля Мессі.

"Коли він говорив про відхід раніше, хлопці сказали йому, що Атлетіко стежить за ситуацією. Мессі знає, що для нього наші двері відкриті. Хто б не хотів, щоб Мессі був в твоїй команді?

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Якщо Мессі покине чемпіонат Іспанії, це буде серйозною втратою для Ла Ліги. Щоправда, він є суперником, який завжди нам забиває. Ліонель продовжує залишатися найкращим футболістом і завжди ним буде", – цитує Корреа TycSports.

Нагадаємо, влітку завершується контракт Мессі з Барселоною, який аргентинець не поспішає продовжувати.

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